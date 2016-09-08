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债券 | 2016年 9月 8日 星期四 18:22 BJT

希腊经济：要恢复可持续增长，需要欧洲减债--总理齐普拉斯

路透巴黎9月8日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周四警告欧元区领导人，如果不达成减债协议，该国将难以恢复可持续增长。

希腊很希望展现出，去年达成的860亿欧元救助协议中，要求的增税和削减养老金措施将取得成果。

齐普拉斯在接受法国世界报专访时表示，他预计受衰退打击的希腊经济将在2016年恢复增长，2017年将增长2.7%，但不减债会抑制经济复苏。

“复苏缓慢，尤其是因为我们的伙伴国在减债问题上不给予慷慨支持，”他对法国世界报表示。

“如果他们在这个问题上不往前走，希腊将难以恢复增长，”他说。

齐普拉斯表示，欧洲应该在这个问题上做出表示了，不能等到2017年9月的德国大选之后。(完)

(编译 李春喜 审校 刘秀红)

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