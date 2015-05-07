版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 7日 星期四 22:01 BJT

标题新闻：德国财长朔伊布勒称对周一欧元集团会议就希腊债务磋商能有所突破期望值不高

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐