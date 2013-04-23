路透调查：欧元区经济滞后国家实现复苏还需漫长的等待

美国热股：摩根大通季度获利增长16.8%，盘初上涨近1%
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
* 调降希腊、爱尔兰、葡萄牙和西班牙成长预估
* 失业率料不会有太大改善
* 爱尔兰经济形势优于其他几个国家
路透伦敦4月22日 - 周一公布路透调查显示，希腊、葡萄牙、西班牙在明年以前或许不会出现成长，爱尔兰或许会有小幅成长。
路透过去一周对约40位分析师调查显示，严苛的撙节举措仍在阻碍这四个欧洲经济体前进。失业率料进一步上升，短期内出现实质成长恐无望。
只有爱尔兰今年料会出现增长，表现优于其他几个国家，今年或成长1.0%，2014年料增至2.0%。
全球经济形势艰难，目前看来今年不太可能比去年有太大改善，但明年增速料增至3.8%。
希腊和西班牙失业率均逾25%，周一的调查显示，明年也不会有太大改善。爱尔兰和葡萄牙失业率料高于欧元区整体情况。
撙节举措料使希腊经济在2013年连续第六年出现衰退，调查预计其今年萎缩4.5%，与政府预估一致。
塞浦路斯危机或对希腊GDP构成0.2至0.5个百分点的拖累，但政府预计旅游季强劲表现或抵消这一影响。
调查预计，葡萄牙今年经济料萎缩2.4%，明年或成长0.3%，接近政府预估。去年该国经济下滑3.2%。
西班牙经济今年料下降1.5%，连续第三次调查结果持平，尽管西班牙主权债成本降至2010年11月以来最低，呈现改善迹象。
西班牙经济部长德金多斯在华尔街日报周一刊出的专访中称，政府官方预估将下修至萎缩1-1.5%。此前政府预计今年GDP仅下降0.5%。(完) (编译 李爽; 审校 戴素萍)
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