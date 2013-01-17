路透调查: 欧元区处境困难国家2013年前景较原先预期恶化

路透伦敦1月16日 - 西班牙、希腊和葡萄牙的2013年前景比原先设想更加严峻,作为欧元区最脆弱经济体中唯一亮点的爱尔兰,也被调降经济预估,为近一年来首见.

周三公布的路透调查显示,撙节措施导致南欧经济体萎缩程度远超当局预期,但财政状况只会慢慢改善,失业率将继续上升.有46位分析师参与了此次调查访问.

自2011年6月这项季度调查开始以来,西班牙、葡萄牙和希腊的前景几乎是每况愈下.对爱尔兰经济增速的预估也是自2012年4月来首次下调.

"无论市场人气怎么好转,基本面还是继续显示这些经济体产出将大幅下滑."Capital Economics的首席欧洲分析师Jonathan Loynes称.

他表示,欧元区内缺乏竞争力、债务水平高企和结构性问题,阻碍了经济增长和政府降低债务的努力.

路透调查显示,希腊、葡萄牙和西班牙明年料摆脱衰退,不过增长速度预计十分缓慢,无法弥补2010年主权债危机爆发以来经济产出的巨大跌幅.

**西班牙**

而且,削减预算赤字的困难程度将比政府认为的更大.

到今年年末,西班牙赤字与国内生产总值(GDP)之比料降至6.1%,仍略高于欧盟设定的2012年降至6%的目标,也比10月调查预估的5.3%要高.

西班牙失业率预估亦有明显恶化,到年底料将达到26.5%,上次调查预估为25.8%.

"我很担心.指标显示经济没有复苏,在欧洲经济政策转变之前,这种情况将持续下去."西班牙券商Intermoney的分析师Jose Carlos Diez称.

"西班牙和意大利需要更多时间来达到赤字目标,德国需要更大力度的扩张性政策.但今年开始的时候有一种说不清原因的乐观情绪,不过也没有持续下去."

对西班牙经济下滑程度的预期持稳,今年经济产出料萎缩1.5%,持平于10月调查预估.

**希腊**

希腊又将经历萧条的一年,此次经济预估比10月预估更糟.不过分析师预计减赤方面会有更好的进展.

今年希腊经济料萎缩4.3%左右,10月调查预估为萎缩3.0%.失业率到年底时料达到26.5%.

不过调查结果暗示,希腊经济萧条情况开始缓解,即便离复苏或许还有数年时间.

调查显示,2014年希腊经济料微幅增长,可能是0.2%左右.

**葡萄牙**

分析师预计今年葡萄牙将萎缩1.7%,上次调查预估萎缩1.5%.去年萎缩幅度为3%左右.

到年底时,该国预算赤字与GDP之比料为4.7%左右,仍然超过4.5%的目标.

**爱尔兰**

爱尔兰是这四个经济体中的亮点,显露脆弱复苏之兆.