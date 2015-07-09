美国警告称任由希腊崩溃将会犯下地缘政治错误

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Jason Lange/Douwe Miedema

路透华盛顿7月8日 - 奥巴马政府周三警告欧洲国家称，任由希腊金融及经济崩溃将会犯下地缘政治错误。

美国财长杰克卢称，他一直就希腊债务危机同欧洲国家官员保持联系。希腊债务危机可能导致欧洲货币联盟瓦解，在欧洲这个对美国利益至关重要的地区制造不稳定。

“如果希腊的局势发展到完全崩溃的地步，那么将会出现诸多的未知数，”杰克卢说。他还称，如果出现这种情况，那“将是地缘政治上的错误”。

杰克卢的此番言论，是奥巴马政府首次明确承认他们也将希腊退出欧元区视为地缘政治威胁，而并非只是经济风险。

美国当局一直在悄悄地敦促希腊及其国际债权方达成协议。但华府如今似乎失去了耐心，杰克卢首次就希腊与其债权方如何才能达成协议给出了公开建议。

杰克卢称，希腊似乎“濒临资金告罄边缘”。

他还称，美国正在密切关注中国股市，称中国股市的表现引发了关于中国经济如何在长期快速增长的质疑。（完）