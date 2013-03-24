欧洲政经：塞浦路斯总统在与国际贷款人协商纾困条款时威胁辞职

路透布鲁塞尔3月24日 - 参与协商的一名塞浦路斯高级官员周日表示，该国总统阿纳斯塔夏季斯在与欧盟和国际货币基金组织(IMF)官员围绕塞浦路斯纾困计划进行激烈的意见交锋时，曾威胁要辞职。

这位官员称，欧盟和IMF提出的纾困条款中包括关闭两家塞浦路斯的银行，但阿纳斯塔夏季斯表示反对。

“他提出了辞职，”消息人士描述会谈情形时称气氛紧绷。参与会谈的人士包括国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)和其他高层官员。