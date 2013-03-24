欧洲政经：塞浦路斯总统在与国际贷款人协商纾困条款时威胁辞职

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透布鲁塞尔3月24日 - 参与协商的一名塞浦路斯高级官员周日表示，该国总统阿纳斯塔夏季斯在与欧盟和国际货币基金组织(IMF)官员围绕塞浦路斯纾困计划进行激烈的意见交锋时，曾威胁要辞职。
这位官员称，欧盟和IMF提出的纾困条款中包括关闭两家塞浦路斯的银行，但阿纳斯塔夏季斯表示反对。
“他提出了辞职，”消息人士描述会谈情形时称气氛紧绷。参与会谈的人士包括国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)和其他高层官员。
欧盟和IMF向塞浦路斯提供100亿欧元纾困方案的条件是，该国政府必须自行筹集70亿欧元，其中大多数要通过重组国内银行业来实现，而这就意味着要向10万欧元以上的银行存款账户征收重税。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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