欧洲金融：塞浦路斯银行CEO被解雇，董事长昨日已递辞呈

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透3月27日 - 塞浦路斯银行(Bank of Cyprus) 一名高层周三称，该行执行长已被塞国央行解雇。
此前塞浦路斯任命了一名特别官员来管理该银行。该行董事长Andreas Artemis周二已递交辞呈。欧盟本周与塞浦路斯达成援助协议，塞浦路斯银行也得以避免崩溃命运。
该银行一位不愿具名的官员说，本地媒体有关执行长Yiannis Kypri已被解雇的报导是“有根据的”。关于央行要求整个董事会下台的报导，该官员未予以证实。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。