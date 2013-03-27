欧洲金融：塞浦路斯银行CEO被解雇，董事长昨日已递辞呈

路透3月27日 - 塞浦路斯银行(Bank of Cyprus) 一名高层周三称，该行执行长已被塞国央行解雇。

此前塞浦路斯任命了一名特别官员来管理该银行。该行董事长Andreas Artemis周二已递交辞呈。欧盟本周与塞浦路斯达成援助协议，塞浦路斯银行也得以避免崩溃命运。

该银行一位不愿具名的官员说，本地媒体有关执行长Yiannis Kypri已被解雇的报导是“有根据的”。关于央行要求整个董事会下台的报导，该官员未予以证实。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)