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货币新闻 | 2013年 3月 26日 星期二 16:45 BJT

欧洲金融：塞浦路斯财长称周四银行或恢复营业--BBC电台

路透伦敦3月26日 - 塞浦路斯财长Michael Sarris周二表示，他认为该国银行可能在周四恢复营业。(完)

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