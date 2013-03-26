《欧洲政经分析》塞浦路斯救援再添欧元区长期存续能力质疑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**经济增长、撙节及团结一致**
在里斯本券商Dif工作的高级销售交易员Joao de Deus表示，不能保证塞浦路斯危机是最后一个。
一些观察家认为，塞浦路斯救助方案令二线国家有一种感觉，即德国领导的“北方联盟”决心向南欧的风纪和撙节施压，即便有可能会令经济衰退的恶性循环继续存在、财政目标无法实现、及削减预算进一步遏制经济成长。
因此，真正的蔓延风险在于，塞浦路斯形势恶化会激发对三方贷款机构要求的自省换救援政策的反抗。
除希腊以外，南欧对高失业率和削减养老金的抗议迄今还算平静。但在那些在许多人看来得不到德国认同的地方，怨恨情绪在升温。(完) (编译/审校 王丽鑫/洪曦/侯向明/李爽/蔡美珍/丁琦)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。