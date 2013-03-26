《欧洲政经分析》塞浦路斯救援再添欧元区长期存续能力质疑

**经济增长、撙节及团结一致**

在里斯本券商Dif工作的高级销售交易员Joao de Deus表示，不能保证塞浦路斯危机是最后一个。

一些观察家认为，塞浦路斯救助方案令二线国家有一种感觉，即德国领导的“北方联盟”决心向南欧的风纪和撙节施压，即便有可能会令经济衰退的恶性循环继续存在、财政目标无法实现、及削减预算进一步遏制经济成长。

因此，真正的蔓延风险在于，塞浦路斯形势恶化会激发对三方贷款机构要求的自省换救援政策的反抗。