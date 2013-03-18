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亚洲 | 2013年 3月 19日 星期二 04:30 BJT

欧洲金融：欧元集团对塞浦路斯向银行储户征税给予更大的灵活性--消息

路透雅典3月18日 - 希腊财政部消息人士周一在欧元区财长电话会议后表示，欧元集团决定就塞浦路斯救助计划将向该国银行储户征税给予更大的灵活性。

不愿具名的官员称，欧元集团同意银行储户存款不足10万欧元(12.9万美元)应该受到保护。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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