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债券 | 2013年 3月 20日 星期三 17:42 BJT

欧洲政经：欧洲央行不会永远为塞浦路斯银行提供资金－－奥地利财长

费克特重申欧洲官员不会接受任何进一步加重塞浦路斯债务的举措。

她表示，其原本愿意看到的是针对塞浦路斯主要银行债权人的减记，而非目前备受争议的征收存款税提议。

“德国、国际货币基金组织(IMF)和奥地利本来也倾向于自行纾困(bail-in)，但法国和许多其他国家部长则青睐此征税提议，”她称。

费克特表示，通过将塞浦路斯两家大型银行的债务减记约38%所建立的自行纾困基金，本可以削减60多亿欧元债务。

她还称，塞浦路斯的情况很严重，但不会让更广泛的欧元区陷入危险。“完全不会。欧元区目前很稳定。”

费克特指出，问题在于，规模不大的塞浦路斯经济无法肩负起规模过大的金融业；同时补充道，“你无法向奥地利纳税人解释为什么我们必须确保俄罗斯寡头存款或英国资金的安全。”(完) (编译 王丽鑫/许娜; 审校 张明钧)

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