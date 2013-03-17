《欧洲金融焦点》塞浦路斯正拟定最后方案，以缓和征税举措对小储户的冲击

**打破禁忌**

让银行储户承受救助的部分代价，这在欧洲一直是一大禁忌；不过欧元区官员表示，这是拯救塞浦路斯金融业的唯一途径。

欧洲官员称，这种作法下不为例。

西班牙官员很快表示，塞浦路斯的情况只是特例。西班牙央行发言人称，没有出现存款外逃的迹象。西班牙是另外四个获得欧元区救助的国家之一，并且有可能成为国家救助的对象。

三周前刚刚当选塞浦路斯总统的Anastasiades表示，作为补偿，储户将获得由未来天然气收入作担保的银行股票。

塞浦路斯正在等待今年一项海上测试性钻探的结果，以确定该国拥有价值数以十亿美元计的巨大天然气储量。

Anastasiades周日在全国电视讲话中称，他不得不接受针对储户征税，以换取国际援助，否则该国将面临破产命运。

“最后得出的方案并不是我们所希望的，却是在目前环境下造成痛苦最小的。”Anastasiades说。

塞浦路斯的国内生产总值(GDP)仅占欧元区整体产出的0.2%，于去年申请金融援助。不过援助协议高度复杂，而且该国前任总统不愿签署，令谈判陷入停顿。