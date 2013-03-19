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货币新闻 | 2013年 3月 20日 星期三 07:51 BJT

《欧洲政经焦点》塞浦路斯议会否决存款征税提案，救助努力陷入混乱

尽管布鲁塞尔强调，这是针对塞浦路斯的一次性举措，但外界愈发担心此举可能促使其他较大欧洲国家储户取回存款。塞浦路斯经济产出仅占欧洲产出的0.2%。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，无需对欧元区其他16个国家强制征税。

德意志银行执行者Anshu Jain在法兰克福表示：“我们认为短期内形势蔓延的风险有限。这不太可能成为其他欧盟国家的范本。”

一些塞浦路斯人希望他们可以像以前一样再次获得俄罗斯的援助。许多俄罗斯人把钱存在塞浦路斯，并在那里经商。

俄罗斯当局否认该国可能提供更多资金，可能为了换取塞浦路斯尚未开发的海上天然气储备中的股权。该储备提升了塞浦路斯的战略重要性。

自苏联解体以来，俄罗斯资金流入塞浦路斯并产生影响，一些欧盟官员因此私下抱怨，称塞浦路斯2004年加入欧盟后，时而为莫斯科扮演“特洛伊木马”的角色。

塞浦路斯的银行周三继续关闭，以防出现银行挤兑。塞浦路斯股市周三也将休市。(完)

(编译 王洋/李爽/梁睿雪; 审校 白云/张荻/李春喜)
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