《欧洲政经焦点》塞浦路斯议会否决存款征税提案，救助努力陷入混乱

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
尽管布鲁塞尔强调，这是针对塞浦路斯的一次性举措，但外界愈发担心此举可能促使其他较大欧洲国家储户取回存款。塞浦路斯经济产出仅占欧洲产出的0.2%。
欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，无需对欧元区其他16个国家强制征税。
德意志银行执行者Anshu Jain在法兰克福表示：“我们认为短期内形势蔓延的风险有限。这不太可能成为其他欧盟国家的范本。”
一些塞浦路斯人希望他们可以像以前一样再次获得俄罗斯的援助。许多俄罗斯人把钱存在塞浦路斯，并在那里经商。
俄罗斯当局否认该国可能提供更多资金，可能为了换取塞浦路斯尚未开发的海上天然气储备中的股权。该储备提升了塞浦路斯的战略重要性。
自苏联解体以来，俄罗斯资金流入塞浦路斯并产生影响，一些欧盟官员因此私下抱怨，称塞浦路斯2004年加入欧盟后，时而为莫斯科扮演“特洛伊木马”的角色。
塞浦路斯的银行周三继续关闭，以防出现银行挤兑。塞浦路斯股市周三也将休市。(完)
(编译 王洋/李爽/梁睿雪; 审校 白云/张荻/李春喜)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币