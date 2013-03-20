《欧洲政经焦点》塞浦路斯向俄罗斯求援，欧盟继续施压

* 财长称尚未与俄罗斯达成援助协议

* 议会一致否决欧盟提议的存款征税计划

* 欧央行威胁不对塞浦路斯银行业提供紧急流动性

* 政府命令银行继续停业至3月26日

路透尼科西亚/莫斯科3月20日 - 塞浦路斯周三将银行停业时间延长至下周，并考虑将养老基金国有化，以期避免金融崩溃。之前塞浦路斯否决了欧盟的救助条款，并向俄罗斯求援。

危机协商一直持续到夜晚，执政党民主复兴党(Democratic Rally)警告称，情势刻不容缓。

“我们时间已经不多了，只有几个小时的时间来拯救我们的国家，”该党副党首Averos Neophytou对记者表示。

银行自周末以来一直关门，一位政府官员对路透表示，本周银行将继续关闭，在假日周末之后，直到下周二才会重新营业。

塞浦路斯财长Michael Sarris已到达莫斯科，俄罗斯财政部称，塞浦路斯又寻求50亿欧元的援助，之前已要求俄罗斯将一笔25亿欧元的贷款延长五年并降低利率。俄罗斯在塞浦路斯有特殊利益，因许多俄罗斯公民把存款放在塞浦路斯。