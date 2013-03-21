《综述》欧盟向塞浦路斯发出最后通牒，塞国退出欧元区风险隐现

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
在布鲁塞尔，一位欧盟高级官员对路透表示，如果如欧洲央行撤走资金支持，将令塞浦路斯的大型银行关门，失去其试图保护的大笔存款，并可能迫使该国放弃欧元。
这位欧盟官员称，“若金融行业崩溃，他们只能面临大幅贬值，在这种情况下，他们唯有发行自己的货币一条出路。”
银行机构整周停业，并可能要等到周二才会开门，但自动提款机仍可以取款。
在塞浦路斯第二大银行Cyprus Popular Bank 将被关闭的传闻曝出后，数百名抗议者，其中许多是银行雇员在议会外面聚集。
抗议者高喊“放过这家银行”，有人与警察发生冲突，并一度冲破警戒线。塞浦路斯截至目前尚未出现邻国希腊那样的骚乱。希腊是欧元区债务危机的中心，影响塞浦路斯银行业的许多亏损均源自该国。
本周以前，欧盟和金融市场一直期望2月选出的新总统将为达成救援协议铺平道路。
虽然塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯上周末在布鲁塞尔达成了协议，但周二被议会一致否决。欧盟出资国，特别是德国，希望无保障的银行储户为削减银行债务做出贡献，但塞浦路斯担心其作为海外银行业天堂的名誉受损，计划将税负分摊到有国家保障的10万欧元以下的存款户。
塞浦路斯财长Michael Sarris在莫斯科表示，他正在与俄罗斯讨论对塞浦路斯银行和能源行业的投资，以缓解债务负担，并寻求俄罗斯延长一笔25亿欧元的贷款。
Sarris在与俄罗斯财政部长Anton Siluanov磋商的间隙对路透表示，“在我们寻求的任何支持方案中，银行都是我们的最终目标，因此，或者是直接支持银行业，或者把通过其他行业获得的支持转移到银行业。”
他并表示，塞浦路斯没有从俄罗斯借入更多资金的计划，这样会增加本国的债务负担。俄罗斯财政部周一称，塞浦路斯政府寻求一笔50亿欧元贷款。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。