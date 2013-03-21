《综述》欧盟向塞浦路斯发出最后通牒，塞国退出欧元区风险隐现

在布鲁塞尔，一位欧盟高级官员对路透表示，如果如欧洲央行撤走资金支持，将令塞浦路斯的大型银行关门，失去其试图保护的大笔存款，并可能迫使该国放弃欧元。

这位欧盟官员称，“若金融行业崩溃，他们只能面临大幅贬值，在这种情况下，他们唯有发行自己的货币一条出路。”

银行机构整周停业，并可能要等到周二才会开门，但自动提款机仍可以取款。

在塞浦路斯第二大银行Cyprus Popular Bank 将被关闭的传闻曝出后，数百名抗议者，其中许多是银行雇员在议会外面聚集。

抗议者高喊“放过这家银行”，有人与警察发生冲突，并一度冲破警戒线。塞浦路斯截至目前尚未出现邻国希腊那样的骚乱。希腊是欧元区债务危机的中心，影响塞浦路斯银行业的许多亏损均源自该国。

本周以前，欧盟和金融市场一直期望2月选出的新总统将为达成救援协议铺平道路。

虽然塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯上周末在布鲁塞尔达成了协议，但周二被议会一致否决。欧盟出资国，特别是德国，希望无保障的银行储户为削减银行债务做出贡献，但塞浦路斯担心其作为海外银行业天堂的名誉受损，计划将税负分摊到有国家保障的10万欧元以下的存款户。

塞浦路斯财长Michael Sarris在莫斯科表示，他正在与俄罗斯讨论对塞浦路斯银行和能源行业的投资，以缓解债务负担，并寻求俄罗斯延长一笔25亿欧元的贷款。

Sarris在与俄罗斯财政部长Anton Siluanov磋商的间隙对路透表示，“在我们寻求的任何支持方案中，银行都是我们的最终目标，因此，或者是直接支持银行业，或者把通过其他行业获得的支持转移到银行业。”