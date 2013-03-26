重发-《综述》塞浦路斯总统称赞救援协议，但各银行仍关闭

(重发以调整内文链接中标点符号，并统一上下文对塞浦路斯两家银行的译名)

* 塞浦路斯达成协议，将获100亿欧元援金

* 同意关闭塞浦路斯大众银行，转移有保险存款

* 总统称资本管制仅是“暂时之举”

* 银行将停业到周四

路透尼科西亚3月25日 - 塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯向民众保证，他与欧盟达成的协议符合民众的最大利益，并能消除焦虑情绪。但他也宣布采取“十分暂时的”资本管制措施，以防出现银行挤兑。

阿纳斯塔夏季斯晚间在布鲁塞尔进行谈判之后，周一回到国内。他并表示，清晨达成的100亿欧元(130亿美元)救援计划是“痛苦的”，但对于避免经济崩溃是必要的。

他同意关闭该国第二大银行--塞浦路斯大众银行(Cyprus Popular Bank；Laiki)，并让大储户承担沉重损失，当中许多是俄罗斯人。此前塞浦路斯规模过大的金融业陷入困境，因对邻国希腊的投资遭受损失。

塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯在周一晚间对全国的电视讲话中称，“我们所达成的协议是困难的，但在当前的情势下，这是我们能够得出的最佳方案。”

“我们将过去几个月我们共同经历过的不确定性和焦虑抛在脑后，乐观地展望未来，”他对同胞们表示。塞浦路斯的民众面临很快陷入深度衰退和数年经济窘境的命运。

但许多塞浦路斯民众对救援协议抱有疑虑，担心困境中的银行业者何时能够重新开门。上周银行关闭一周，重新开门可能要推迟到周四。

阿纳斯塔夏季斯的讲话几乎没有透露央行会对银行交易实施怎样的限制，但他对塞浦路斯的民众表示：“我想向大家保证，这将是暂时之举，而且会逐步放宽。”

阻止人们将资金移出塞浦路斯的资本管制举措有悖于欧盟共同市场的理想，但该国政府可能会担心，恐慌情绪退潮将对经济造成更大的破坏。

如果在周一不能达成协议，塞浦路斯就会面临银行业崩溃，并可能成为第一个被迫退出欧元区的国家。德国及北欧的债权国似乎希望这样的命运落到塞浦路斯头上，该国经济在欧元区经济中无足轻重，且他们认为，塞浦路斯的银行业存在致命弱点。 在欧元区财长会议的支持下，该计划将逐步关闭主要由国家控股的塞浦路斯大众银行，并将10万欧元以下的存款转至塞浦路斯银行，成立一家“优质资产银行”，而实际上把问题遗留给一家“不良资产银行”。

两家银行账户中10万欧元以上部分的存款根据欧盟法律不享有国家保障，将被冻结并用于清偿塞浦路斯大众银行债务，同时还将通过存款转股权的方式对塞浦路斯银行进行资本重组。塞浦路斯银行为该国最大的银行。

欲查看纾困协议的具体文本，请点选

塞浦路斯银行存款征税计算情况，请点选(here)

欧元区二线国家银行存款图表，请点选(link.reuters.com/vep58s)

塞浦路斯银行存款图表，请点选(link.reuters.com/fuf76t)

**筹资数十亿欧元**

荷兰财长迪塞尔布洛姆(Jeroen Dijsselbloem)表示，通过针对塞浦路斯大众银行无保储户的举措预计可筹集42亿欧元。欧盟和IMF要求塞浦路斯自己设法为纾困共筹资58亿欧元。

塞浦路斯政府发言人Christos Stylianides在国家广播电台中称，无保储户的损失“最多为30%左右”。

塞浦路斯大众银行实际上将会关闭，数以千计的员工将失业。官方表示，塞浦路斯大众银行的优先债权人的投资将彻底损失，而塞浦路斯银行的优先债权人也必须为纾困作出贡献--这在欧元区是一件破天荒的事。

迪塞尔布洛姆表示，需要那些给银行借钱的放贷者承担投资失败的风险。他的这番讲话在欧元区引发冲击，推动银行债券保险成本上升，尤以意大利和西班牙的银行最为明显。

受迪塞尔布洛姆言论影响，全球股市和欧元转跌。他表示塞浦路斯救援方案可能成为解决其它问题的范例，这会把更多风险转移给储户与股东。

**无法预知的后果**

俄罗斯暗示自己会支持这项救助协议，即便俄罗斯储户会因此蒙受巨大损失。有人估计塞浦路斯银行业所有存款的三分之一可能都来自俄罗斯储户。

俄总统普京命令官员们重组2011年提供给塞浦路斯的一项贷款。而在上周谈判时俄罗斯还拒绝了塞浦路斯放宽贷款条款的要求。

德国总理梅克尔称，达成此项协议是正确的作法，因为该协议让那些对危机发生负有责任的人来承担解决危机的代价。

“我非常高兴昨晚达成了解决方案，塞浦路斯能够躲过破产命运，”梅克尔表示。此前接受欧盟纾困的国家与塞浦路斯的一些民众都认为，梅克尔正在欧洲冷酷无情地推行德国霸权。

**辞职威胁**

一名参与了布鲁塞尔协商的高层消息人士称，阿纳斯塔夏季斯周日一度威胁称，如果被逼得太紧，他将会辞职。

这位上任还不到一个月的保守派领导人一直在与该国自1974年以来最严重的危机苦苦抗争，并被迫放弃保护大储户的努力。

外交人士指出，阿纳斯塔夏季斯竭尽全力维护该国的商业模式，但以失败告终；此前该国作为离岸金融中心，吸引到来自俄罗斯和英国富人的巨额存款。

欧盟救助基金主管表示，塞浦路斯应会在5月收到第一笔紧急资金。

美国财政部指出了欧洲金融稳定对美国的重要意义，称现在要靠塞浦路斯人来重建该国经济了，“为塞浦路斯恢复金融稳定和经济增长打下基础十分关键，”财政部称。

分析师原先称，如果未能达成救助协议，原本可能导致金融市场大跌。不过一些分析师认为，该国较小的经济规模将令危机扩散的程度有限。