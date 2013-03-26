《欧元区政经焦点》塞浦路斯年轻人举行抗议，银行继续停业

要不是与国际贷款机构达成了救助协议，塞浦路斯本会面临破产和可能退出欧元区的命运。现在协议已经达成，该国即将面临失业和经济萎缩。

路透记者估计有多达3,000名高中学生在议会外举行抗议活动，这是塞浦路斯与欧盟达成100亿欧元(130亿美元)救助协议以来的首次大规模公众抗议活动。

一位自称叫Thomas的学生称，“他们不顾及我们所有的梦想，所有我们为之而努力的目标，以及到目前为止我们和我们的父母所做的一切。”

在塞浦路斯央行门外，有大约200位塞浦路斯银行(Bank of Cyprus)的职员要求塞浦路斯央行总裁得梅特里亚德斯辞职。

一位名叫Anthoulla的塞浦路斯银行的女职员表示，“我们感到惊慌。我们曾经为塞浦路斯银行感到骄傲。我们工作是出于心中的热爱，而不仅仅是为了钱。”