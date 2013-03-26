《欧元区政经焦点》塞浦路斯年轻人举行抗议，银行继续停业

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
要不是与国际贷款机构达成了救助协议，塞浦路斯本会面临破产和可能退出欧元区的命运。现在协议已经达成，该国即将面临失业和经济萎缩。
路透记者估计有多达3,000名高中学生在议会外举行抗议活动，这是塞浦路斯与欧盟达成100亿欧元(130亿美元)救助协议以来的首次大规模公众抗议活动。
一位自称叫Thomas的学生称，“他们不顾及我们所有的梦想，所有我们为之而努力的目标，以及到目前为止我们和我们的父母所做的一切。”
在塞浦路斯央行门外，有大约200位塞浦路斯银行(Bank of Cyprus)的职员要求塞浦路斯央行总裁得梅特里亚德斯辞职。
一位名叫Anthoulla的塞浦路斯银行的女职员表示，“我们感到惊慌。我们曾经为塞浦路斯银行感到骄傲。我们工作是出于心中的热爱，而不仅仅是为了钱。”
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。