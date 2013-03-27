《欧洲金融焦点》塞浦路斯的银行将恢复营业，实施严格资本管制措施

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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批评者表示，撤出资本管制可能很难。而资本管制与欧盟资金与商品自由流动的原则相悖。
“这是很典型的一套外汇管制，让人联想到拉美或非洲，”国际银行业组织IBOS秘书长Bob Lyddon说。
他不相信这些措施会只实施几天。“在经济复苏之前，管制都不会取消，”他说。
本周的一项路透调查显示，受访的46位分析师中有30人认为，管制至少会持续数月，13人认为会持续几周，另有3人认为会维持数年。
欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行提供的100亿欧元(130亿美元)救援方案的条款已经激起塞浦路斯国内对欧盟伙伴国的愤怒，尤其是对德国。德国是欧元区的主要金主，也最为支持撙节计划。
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欲浏览塞浦路斯存款图表，请点选：(link.reuters.com/fuf76t)(完) (编译 徐文焰/兰秀娟/梁睿雪; 审校 张涛/张荻)
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路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。