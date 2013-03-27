《欧洲金融焦点》塞浦路斯的银行将恢复营业，实施严格资本管制措施

批评者表示，撤出资本管制可能很难。而资本管制与欧盟资金与商品自由流动的原则相悖。

“这是很典型的一套外汇管制，让人联想到拉美或非洲，”国际银行业组织IBOS秘书长Bob Lyddon说。

他不相信这些措施会只实施几天。“在经济复苏之前，管制都不会取消，”他说。

本周的一项路透调查显示，受访的46位分析师中有30人认为，管制至少会持续数月，13人认为会持续几周，另有3人认为会维持数年。

欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行提供的100亿欧元(130亿美元)救援方案的条款已经激起塞浦路斯国内对欧盟伙伴国的愤怒，尤其是对德国。德国是欧元区的主要金主，也最为支持撙节计划。

欲浏览塞浦路斯银行税率计算器，请点选：(here)

欲浏览欧元区二线国家银行存款图表，请点选：(link.reuters.com/vep58s)

欲浏览塞浦路斯存款图表，请点选：(link.reuters.com/fuf76t)(完) (编译 徐文焰/兰秀娟/梁睿雪; 审校 张涛/张荻)