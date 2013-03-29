《综述》塞浦路斯外长称，银行业管制将持续一个月左右

全球金融：债市大鳄葛罗斯警告称，股市和垃圾债等资产对增长押注过度
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
塞浦路斯财政部的规定每日现金支取金额不得超过300欧元，并禁止支票兑现。
该国中央银行将会检视所有5,000欧元以上的商业交易，并对20万欧元规模以上的交易逐个严加审查。另外，从塞浦路斯出境时每人只能携带1,000欧元。
塞浦路斯的人口仅有86万人，银行中却有高达大约680亿欧元的存款。该国吸收了许多来自海外的存款，特别是俄罗斯。不过，当对邻国希腊的投资出了问题后，这个离岸资金安全港也摇摇欲坠。
欧盟和国际货币基金组织(IMF)认为，除非塞浦路斯强制储户承担损失，否则该国不能得到救助。
**““塞浦路斯欧元”**
塞浦路斯困境让脆弱的欧元区再度陷入紧张状态。斯洛文尼亚两年期公债收益率周四大涨至约7%，表明投资者预期违约风险较高，尽管该国政府表示无需救助。
分析师们警告称，塞国实施的资本管制将造成“塞浦路斯欧元”现象，即被困在该国的欧元价值要低于境外可自由流动的欧元。
穆迪表示维持爱尔兰和葡萄牙负面展望不变，称塞浦路斯救助行动是额外风险。这反映出对危机扩散的担忧。(完) (编译 洪曦 审校 张涛)
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。