《综述》塞浦路斯外长称，银行业管制将持续一个月左右

塞浦路斯财政部的规定每日现金支取金额不得超过300欧元，并禁止支票兑现。

该国中央银行将会检视所有5,000欧元以上的商业交易，并对20万欧元规模以上的交易逐个严加审查。另外，从塞浦路斯出境时每人只能携带1,000欧元。

塞浦路斯的人口仅有86万人，银行中却有高达大约680亿欧元的存款。该国吸收了许多来自海外的存款，特别是俄罗斯。不过，当对邻国希腊的投资出了问题后，这个离岸资金安全港也摇摇欲坠。

欧盟和国际货币基金组织(IMF)认为，除非塞浦路斯强制储户承担损失，否则该国不能得到救助。

**““塞浦路斯欧元”**

塞浦路斯困境让脆弱的欧元区再度陷入紧张状态。斯洛文尼亚两年期公债收益率周四大涨至约7%，表明投资者预期违约风险较高，尽管该国政府表示无需救助。

分析师们警告称，塞国实施的资本管制将造成“塞浦路斯欧元”现象，即被困在该国的欧元价值要低于境外可自由流动的欧元。