路透专访: 塞浦路斯应在3月底前得到国际救援--欧元区高官

路透伯拉第斯拉瓦2月20日 - 一名欧元区高官周三表示,塞浦路斯应在3月底前得到国际救援,但要确切说出将如何救助还为时尚早.

欧元集团工作小组(Eurogroup Working Group)负责人Thomas Wieser称,虽然救助细节目前尚未确定,但他认为不必重组主权债或迫使银行储户承担损失,塞浦路斯的债务就可以维系.欧元集团工作小组由一群高级官员组成,负责为欧元区各财长的决定做准备工作.