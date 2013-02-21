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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 09:24 BJT

路透专访: 塞浦路斯应在3月底前得到国际救援--欧元区高官

路透伯拉第斯拉瓦2月20日 - 一名欧元区高官周三表示,塞浦路斯应在3月底前得到国际救援,但要确切说出将如何救助还为时尚早.

欧元集团工作小组(Eurogroup Working Group)负责人Thomas Wieser称,虽然救助细节目前尚未确定,但他认为不必重组主权债或迫使银行储户承担损失,塞浦路斯的债务就可以维系.欧元集团工作小组由一群高级官员组成,负责为欧元区各财长的决定做准备工作.

评级机构标普周三警告,塞浦路斯主权债的违约风险"极高且仍在上升",尤其是如果欧元区和国际货币基金组织(IMF)不出手帮助的话.(完) (编译 王翔琼; 审校 杜明霞)
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