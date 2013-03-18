货币市场：塞浦路斯存款征税计划推动银行美元借贷成本攀升

路透纽约3月18日 - 塞浦路斯计划通过剥夺部分个人存款以避免破产，推动银行美元借贷成本周一攀升，投资者担心该国可能为欧元区领导人对待其他陷入困境的成员国设下不好的先例。

货币市场利率上升的势头在盘初最为明显，午后有所减弱，因塞浦路斯官员还在研究修改该计划。不过该国情势仍打击华尔街股市下跌0.5%。

投资者的忧虑在于，这种作法可能在塞浦路斯和其他国家引发银行挤兑，导致大量资金撤离欧元区，流向美国等被认为比较安全的地方。

“有了塞浦路斯救助方案这个先例，欧洲领导人反而可能让事情变得更复杂，因为未来的救助行动有可能影响到银行存款的安全。”Credit Agricole Corporate & Investment Bank全球利率策略主管David Keeble表示。

法国与德国银行业者为筹集美元资金而发行的一个月期商业票据利率微升1个基点至0.20%左右，六个月期商业票据利率升3个基点至约0.25%。

银行以欧元计价资产作担保获得美元贷款的成本也在攀升。三个月期此类贷款 的利率从周五尾盘时的负0.15个百分点扩大至负0.20个百分点，为9月底以来单日波动幅度最大的一天。利率为负说明借出美元的银行希望获得更高的风险补偿。

不过分析师称，鉴于欧洲央行前所未有的市场支持力度，欧元区银行业者的整体利率水平仍接近历史低位。

周一尾盘时，一些重要市场有迹象显示，对于塞浦路斯存款征税计划导致危机扩散的担忧有些过度。

两年期美元利率互换 较两年期美国公债 的利差起初在海外市场扩大至五周高位15.75个基点，但周一下午时收窄，较上周五尾盘水平扩宽不到0.75个基点。当投资者对全球银行体系感到焦虑时，该利差就会扩大。

而存款征税计划对股票等风险资产的影响尚不明朗。(完)

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