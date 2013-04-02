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债券 | 2013年 4月 2日 星期二 11:07 BJT

更正-欧元区经济：塞浦路斯计划实施投资赋税减免及开放赌场以重振经济

(更正：因译文有误，内文末段改为“土耳其族控制的北塞浦路斯”，非“土耳其控制的北塞浦路斯”)

路透尼科西亚4月1日 - 塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯周一称，在重振疲弱经济的改革方案中，计划取消赌场禁令，企业获利重新投资于在国内可获得赋税减免。

阿纳斯塔夏季斯称，这套包括12项主要内容的增长计划将交给内阁，在15日内批复。阿纳斯塔夏季斯周一在非正式会议向阁员说明经济情况。

这项计划包括吸引外国投资的举措，以及对企业获利重新投资国内的赋税减免，以及放松贷款付款条件和利率。

为吸引更多游客，塞浦路斯还希望取消赌场禁令。目前只有在土耳其族控制的北塞浦路斯可合法经营赌场。(完) (编译 王丽鑫； 审校 蔡美珍)
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