《欧元区金融分析》新发行公债将引入集体行动条款,发达国家也有违约风险

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
**不确定性**
一些分析师表示,价格的差异最早可能在明年感知,取决于在购买欧元区求援国家债券的计划下,欧洲央行决定购买哪些债券.
欧洲央行不能直接对政府提供融资,而法律是否允许其持有的债券实施重组,也尚不明确.
这引发了一个不确定性,即欧洲央行如果恢复购买债券,届时其是否会对债券具不具有CACs条款加以区分.欧洲央行拒绝参加希腊债券重组,设定了先例.
欧洲央行的计划旨在通过降低受困国家的借款成本,疏导货币政策的传导机制,因此依据债券法律条款对其加以区别对待,或许不利于该目标的实现.
德国商业银行利率策略师David Schnautz说:"在这个问题上存在很大的不确定性."(完) (编译/审校 杜明霞/张若琪/王翔琼/王洋/侯向明/程琳)
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