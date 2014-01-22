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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 18:12 BJT

欧元区数据：2013年第三季整体债务下滑，为近六年来首次

希腊债务相当于GDP的比例则升至171.8%，2013年第二季为168.8%。

西班牙债务相当于GDP的比例从第二季的92.2%升至93.4%，而葡萄牙的该比例从131.3%降至128.7%。

欧元区大多数国家的债务相当于GDP的比例仍远高于欧盟官方要求的60%的上限。(完)

(编译 田建华/朱晓军/杜明霞；审校 艾茂林/隋芬/白云)
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