欧元区经济：欧元区国家债务水平六年来首次下降

* 季度债务水平下降，为2007年底来首次

* 德国、法国和意大利债务水平下降

* 整体债务和GDP之比仍远高于欧盟设定的60%上限

路透布鲁塞尔1月22日 - 2013年第三季欧元区国家债务水平下降，为近六年来首次，显示欧元区正逐步走出债务危机，不过其债务水平仍然远高于欧盟设定的60%上限。

德国、法国和意大利三大欧元区经济体的主权债与国内生产总值(GDP)之比下降，葡萄牙的债务/GDP之比也回落。葡萄牙是危机期间要求对政府或银行业进行救助的五个欧元区国家之一。

不过，希腊和西班牙的债务/GDP之比上升。

欧盟统计局周三表示，截至2013年9月的三个月，欧元区17个国的债务共计8.842万亿欧元(12万亿美元)，略低于第二季的8.875万亿欧元。

债务/GDP之比降至92.7%，低于2013年4-6月的93.4%，不过，仍远高于欧盟为债务/GDP之比设定的60%的上限。

欧盟统计局称，这是2007年第四季以来首次季度债务/GDP之比的绝对值回落。欧盟执委会预计，欧元区整体债务/GDP之比今年将触顶，至95.9%，高于2013年的95.5%。

欧盟执委会表示，数据和其预估一致，尽管债务/GDP之比高于2012年同期的90.0%。

德债债务规模最大，为2.12万亿欧元(2.9万亿美元)，其债务/GDP之比下降至78.4%，法国下降至92.7%。

意大利债务/GDP之比降至132.9%；葡萄牙从131.3%下降至128.7%。

但希腊债务/GDP之比上升至171.8%；西班牙攀升至93.4%。(完)