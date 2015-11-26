欧洲经济：意法比三国负债高且增长慢，易受到负面冲击--欧盟执委会

路透布鲁塞尔11月26日 - 欧盟执委会周四对意大利、法国和比利时发出警告，称公共债务规模庞大以及潜在经济增长率低，导致它们易受经济冲击。

“有大量公共债务，再加上潜在经济增长或竞争力呈下降趋势，是一些国家的问题根源，”欧盟执委会在有关法国、意大利和比利时的报告中指出。

该预警机制报告(Alert Mechanism Report)指出，这三个国家的经济形势“增添了债务与国内生产总值(GDP)之比走势不稳定以及易受到负面冲击的可能性。”

欧盟执委会11月5日的预测显示，意大利公共债务与GDP之比今年料升至133%，成为继希腊之后债务负担最重的欧盟国家。意大利债务情况在2016年和2017年将有所缓解。

执委会认为，法国的公共债务规模将继续增加，到2017年达到GDP的97.4%。比利时的债务与GDP之比将在2016年达到107.1%的高点，随后将下降。