欧洲经济：意法比三国负债高且增长慢，易受到负面冲击--欧盟执委会

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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“必须继续或加强结构性改革，以释放增长潜力，尤其是意大利和法国等具有系统关联性的国家，”执委会称。
“这些改革不仅会帮助消除增长瓶颈，还会有助于加强外界对这些国家财政失衡可持续性的信心，”其表示。
法国和比利时潜在增长率约为1%或略高一点，基本符合欧元区平均水平。
但意大利潜在增长率为负，明年可能只会升至零。潜在增长率是在不导致通胀率上升的情况下，经济体可以扩张的速度。
欧盟执委会每年公布预警机制报告，专注于28个成员国的宏观经济失衡问题。
按照欧盟规则，持续出现失衡的成员国，且无视执委会警告加以解决失衡的话，最后可能会被处罚。(完) (编译 杜明霞/王丽鑫；审校 徐文焰/张涛)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。