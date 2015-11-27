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债券 | 2015年 11月 27日 星期五 08:01 BJT

欧洲经济：意法比三国负债高且增长慢，易受到负面冲击--欧盟执委会

“必须继续或加强结构性改革，以释放增长潜力，尤其是意大利和法国等具有系统关联性的国家，”执委会称。

“这些改革不仅会帮助消除增长瓶颈，还会有助于加强外界对这些国家财政失衡可持续性的信心，”其表示。

法国和比利时潜在增长率约为1%或略高一点，基本符合欧元区平均水平。

但意大利潜在增长率为负，明年可能只会升至零。潜在增长率是在不导致通胀率上升的情况下，经济体可以扩张的速度。

欧盟执委会每年公布预警机制报告，专注于28个成员国的宏观经济失衡问题。

按照欧盟规则，持续出现失衡的成员国，且无视执委会警告加以解决失衡的话，最后可能会被处罚。(完) (编译 杜明霞/王丽鑫；审校 徐文焰/张涛)

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