欧洲经济：意法比三国负债高且增长慢，易受到负面冲击--欧盟执委会

“必须继续或加强结构性改革，以释放增长潜力，尤其是意大利和法国等具有系统关联性的国家，”执委会称。

“这些改革不仅会帮助消除增长瓶颈，还会有助于加强外界对这些国家财政失衡可持续性的信心，”其表示。

法国和比利时潜在增长率约为1%或略高一点，基本符合欧元区平均水平。

但意大利潜在增长率为负，明年可能只会升至零。潜在增长率是在不导致通胀率上升的情况下，经济体可以扩张的速度。

欧盟执委会每年公布预警机制报告，专注于28个成员国的宏观经济失衡问题。