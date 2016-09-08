分析：欧元区国家发行长债躲避偿付近忧 但须付出代价

路透伦敦9月8日 - 部分欧元区国家纷纷发行几十年内都无须偿还的债券，可能需要付出代价。但对于经历过2010-2012年欧元区危机的借款国来说，这个代价可能值得付出。

法国、比利时和西班牙今年都发行了50年期公债，以锁定当前处于纪录低位的利率。意大利正在考虑跟进。爱尔兰和比利时甚至还发行了期限长达100年的公债，尽管金额相对较小。

一些银行家警告，期限加长到了一定的点，这种做法可能就得不偿失了。他们的计算结果显示，如果意大利把50年期公债改为发行30年期公债，并在30年过后回到债市，再为后续的20年筹资，则可以节省利息支出。

但借款人也寻求避免发生偿付危机，比如欧元区曾发生过的那场危机，当时一些国家难以用可以承受的价格为到期债务再融资。对于这些借款人来说，为发行长债而多支付几个基点的价格，就当是为避免将来的“展期风险”买了保险。

迄今为止，长债并不缺乏买家。由于欧洲央行(ECB)实行极其宽松的政策并且买进公债以刺激经济，短期公债收益率(殖利率)已经变得微不足道，许多券种的收益率已降至零以下。

退休基金和保险基金等大型机构投资者抢进长期公债，为自己的固定收益投资争取一些回报。

德意志银行日前在一篇分析中指出，意大利的50年期公债年利率可能低至2.65%，前提是它能够不必负担有时市场对新券种首次发行所要求的溢价。

但德意志银行计算了另一种发债融资组合后，认为意大利如果现在以2.2%利率发行一档30年期公债，30年后期满再发行一档20年期公债，意大利纳税人所付出的总成本应该会更低廉。

最大未知数在于30年后意大利20年期公债收益率的水准。德意志银行估算后认为，届时20年期公债收益率甚至要比当前约1.75%明显高出一倍以上，才会追平50年期公债存续期间全部的票息支出。

“这些数字透露出，如果意大利现在发行一档30年期公债，然后30年后以低于4.5%的收益率发行一档20年期公债，相较于现在发行一档50年期公债，仍然会省下一笔开支，”德意志银行研究分析师Abhishek Singhania向路透表示。

“简而言之，纯粹看经济效益的话，现在发行50年期公债会多一笔代价。”

但风险在于，到2046年时，举债成本低廉的好日子可能早已结束。意大利20年期公债收益率最近一次在4.5%，只不过是三年前的事，在2011年欧债危机时，曾高达8.2%。

**意大利在考虑**

欧洲央行正根据其量化宽松举措，购买期限为2-30年的公债，压低了这些公债的收益率。但对于在该央行资产购买计划之外的欧元区债券，期限长于30年的公债收益率往往会大幅上升。

两家意大利初级市场交易商认为，发行50年期公债的成本非常高。其中一家暗示，以债务管理办公室负责人Maria Cannata为首的财政部债务管理官员目前正纠结于这一问题。

“我认为Cannata仍在考虑这么做是否值得，”该交易商说。

意大利债务管理办公室未回复路透的置评请求。

除了意大利考虑发行50年期公债，德国商业银行分析师预计，西班牙和比利时将发行15年期公债，法国将重启30年期通膨保值债券的发行计划，发行方式可能是标售，也可能是包销。

但也存在一个风险，那就是在当前很多欧元区国家面临政治或经济不确定性之际，发行长期公债将考验市场的风险偏好。

意大利将在11月15日至12月5日之间举行一场宪改公投，总理伦齐已赌上政治前途于公投的成败。

除此之外，西班牙正面临政府组阁难产，或许得进行一年来的第三度全国大选。邻国葡萄牙则有可能遭评级机构DBRS降评的险境，失去仅存的投资级评级。

如果真的被DBRS降评，葡萄牙债券就不再符合欧洲央行购债计划的资格。

长天期债券由于流动性相对较差，对市场气氛的变化比短债更加敏感，当不确定性弥漫时，市场对长债通常兴趣缺缺。

如此一来，发行新债可能造成价格压力，拉高借贷成本。

“我认为这些国家尚未具备发行长天期券种的必要条件，”西班牙对外银行(BBVA)债券分析师Jaime Costero说。他说，唯有当投资者有好几个月的时间都青睐长天期券种，这类债券才有可能发售成功。

**债务激增**

发行长期债券的吸引力可以追溯到危机时期，当时有许多欧元区国家被迫大举借债。

根据汤森路透数据，当年为援救本国银行业而寻求国际援助的西班牙政府债务与年度GDP之比在2008年为60.1%，到2013年为99.3%。

同时，投资者的风险厌恶情绪迫使希腊、爱尔兰和葡萄牙寻求全面主权纾困，而其它一些国家政府可能只是借贷短期资金，因此债务需要频繁地在到期时进行展期。

汇丰控股旗下公共部门与可持续债务问题全球主管Ulrik Ross认为，这导致各国急于延长债务期限，以免受未来冲击的影响。

他们还需要留出资金用于困难时期的利息支付。“因此，拉长债券平均期限并留足现金是非常合理的，这样一来流动性以及利息支付就不成问题，”他说。

他以爱尔兰为例，该国在2000年代初期经济较为景气的时候发行长债，尽管那时银行业都青睐短期交易以便降低成本。这一招等到2010年银行业崩溃导致政府接受纾困时，就非常管用了。

“最终当危机到来时，政府债务平均期限较长，在国家陷入困境时起到了帮助作用，”他说，“因此，别的国家选择这种保守的做法，完全是无可指摘的。”

过去五年欧元区国家债务到期年限图表： bit.ly/2c2HQYH

(完)