欧元区数据：欧元区第三季政府财赤降至接近欧盟官方上限

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透布鲁塞尔2月3日 - 欧盟统计局周一公布的数据显示，去年第三季欧元区政府财赤相当于国内生产总值(GDP)的比例降至接近欧盟上限3%。
根据欧盟统计局，第三季经季节调整政府财赤相当于GDP的3.1%，为2008年第三季来最小。前两季分别为3.3%和3.4%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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