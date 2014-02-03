欧元区数据：欧元区第三季政府财赤降至接近欧盟官方上限

路透布鲁塞尔2月3日 - 欧盟统计局周一公布的数据显示，去年第三季欧元区政府财赤相当于国内生产总值(GDP)的比例降至接近欧盟上限3%。

根据欧盟统计局，第三季经季节调整政府财赤相当于GDP的3.1%，为2008年第三季来最小。前两季分别为3.3%和3.4%。(完)