版本:
中国
债券 | 2014年 2月 3日 星期一 23:15 BJT

欧元区数据：欧元区第三季政府财赤降至接近欧盟官方上限

路透布鲁塞尔2月3日 - 欧盟统计局周一公布的数据显示，去年第三季欧元区政府财赤相当于国内生产总值(GDP)的比例降至接近欧盟上限3%。

根据欧盟统计局，第三季经季节调整政府财赤相当于GDP的3.1%，为2008年第三季来最小。前两季分别为3.3%和3.4%。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐