欧元怀疑论者：早知如此 何必当初

路透伦敦/法兰克福5月28日电(记者 Alan Wheatley/Paul Carrel)---他们曾被斥为末日预言家。现在，欧元陷入苦苦挣扎，那些长期不看好欧元的批评家们更像他们那个时代的先知。

但当他们说“我早就告诉过你”时，很多都会遗憾地摇摇头，深知如果希腊退出欧元区，混乱和蔓延会接踵而来。

前瑞典贸易部长帕格罗茨基(Leif Pagrotsky)表示：“考虑到欧元区目前运行的基本机制，我感到深深的悲哀，因欧元区的事态竟发展到如此境地，”

他说，他从一开始就清楚，拥有不同通胀率的17国实行单一利率是导致房地产泡沫和银行业危机的诱因。

同样，没有中央决策或财政转移和预算协调的欧元区必定会出麻烦。

帕格罗茨基对路透表示：“悲哀的地方在於，尽管如此，危机还是发生了。数百万人遭受苦难，欧洲的合作计划受到影响并导致合法性危机。”

瑞典人在2003年的全民公投中坚决拒绝加入欧元，对帕格罗茨基而言，此事已经结束。“我不认为瑞典会加入。我们曾举行过全民公决，民众不同意，我也赞同。”

帕格罗茨基认为，欧元区领导人最终将采取措施，进一步密切协调财政政策。

尽管他对欧元所持的种种异议，他预计欧元会得以幸存，只是希腊的前景难料。

“我认为，希腊会继续留在欧元区，因为团结一致的意愿是如此强烈，所投入的政治资本是如此之大。但当下的言辞已经有所改变，似乎在进行一种博弈，所以我不太确定。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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