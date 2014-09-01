欧元区经济：德拉吉转而重视财政激励政策令德总理不满--《明镜》

路透柏林8月31日 - 德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周日报导称，德国总理梅克尔对于欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的建议感到不满。德拉吉明确建议，相比撙节，应该更重视财政激励，以促进欧洲经济增长。

《明镜》周刊报导称，梅克尔和德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)都致电德拉吉，指责他于8月22日在杰克森霍尔会议上发表的评论。该报导并未注明消息源。

但德国政府一发言人反驳《明镜》的报导称，“宣称总理指责德拉吉的报导与事实完全不符。”该发言人没有进一步透露通话的细节。

德拉吉在杰克森霍尔会议上称，如果财政政策能起到更大作用，配合欧洲央行的货币政策，“对于整体政策立场是有帮助的”。

该周刊称，梅克尔希望了解，欧洲央行是否已经决定把重点从财政撙节上移开。