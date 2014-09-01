欧元区经济：德拉吉转而重视财政激励政策令德总理不满--《明镜》

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透柏林8月31日 - 德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周日报导称，德国总理梅克尔对于欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的建议感到不满。德拉吉明确建议，相比撙节，应该更重视财政激励，以促进欧洲经济增长。
《明镜》周刊报导称，梅克尔和德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)都致电德拉吉，指责他于8月22日在杰克森霍尔会议上发表的评论。该报导并未注明消息源。
但德国政府一发言人反驳《明镜》的报导称，“宣称总理指责德拉吉的报导与事实完全不符。”该发言人没有进一步透露通话的细节。
德拉吉在杰克森霍尔会议上称，如果财政政策能起到更大作用，配合欧洲央行的货币政策，“对于整体政策立场是有帮助的”。
该周刊称，梅克尔希望了解，欧洲央行是否已经决定把重点从财政撙节上移开。
《明镜》称，德拉吉对他在杰克森霍尔会议上的讲话进行辩护。外界认为这次讲话意味着，欧洲央行在将利率降至纪录低位并挹注大量资金以支持经济复苏后，现在把财政激励政策看作提振增长和促进改革的一个途径。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透上海4月19日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------- ----------------------------------------- *武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% 上限5.80% AA 1.6994 第3-7年末还20%本金 城建投资开发 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *营口经济技术 1