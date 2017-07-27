欧洲央行明年1月起可能减少资产购买 但不应完全停手--ECB管委

路透奥地利林兹7月26日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周三表示，欧洲央行可能从明年初起减少资产购买，但不应完全停止买债。他并称，决策者需要有弹性且周到的计划。

诺沃特尼表示，在经济成长加速及通缩威胁远离下，欧洲央行有空间减少刺激举措，但由于通胀仍远低于央行接近2%的目标，加上薪资增长仍温吞，欧洲央行只能温和进行缩减刺激举措。

欧洲央行2.3万亿欧元的资产购买计划将在今年底结束，决策者必须在秋季、可能在10月，决定是否继续该计划，或者开始缩减计划。此举对欧元区来说可能是个里程碑，欧元区看来终于摆脱了近十年的经济低迷。

“当我说缓和资产购买计划是合理的时候，我的意思是我们可以稍微降低资产购买的数量--我认为德国央行也持相同看法，”诺沃特尼并称。“这表示不能急刹车，因此我不认为量化宽松将会在没有替代作法的情况下就在今年底时结束。”

由于欧洲央行总裁德拉吉上月为收紧货币政策打开了大门，多数投资者预计央行会缩减刺激，承认经济成长改善正在为经济提供天然支撑。

不过，有鉴于上月德拉吉讲话后在金融市场引起的小小惊悚，央行可能只是采取逐步行动，强调在提高顽固偏低的通胀率时需要保持耐心并坚持不懈。

诺沃特尼称，欧洲央行必须“非常小心地”行动，并采取灵活计划；他并补充说，现在要说实际决策会是什么，未免有些过早。

他以美联储为例强调政策需要灵活性，称美联储花了10个月时间逐步停止资产购买，但从未公开说明过时间表。

他还表示，预计基础通胀将会上升，好于预期的就业数据将在中期内对薪资发挥作用，亦会推高通胀。

诺沃特尼还表示，负利率在“一段时间内”是有必要的，但他警告负利率会扭曲市场，可能是一种危险的现象。(完)