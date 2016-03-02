标题新闻：ECB执委科尔称欧元区国家需集中财政资源并共同决策，才能打消对其应对冲击能力的疑虑

标题新闻：德国政府发言人称只有英国启动退欧谈判，才能就其与欧盟成员国未来关系进行磋商
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ECB为欧洲央行
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路透柏林1月18日 - 德国财政部发言人周三称，政府仍预期国际货币基金组织(IMF)将参与希腊救助计划。 德国画报稍早曾报导称，德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助。 “对我们来讲，(IMF)参与进来是事先承诺的，也是必不可少的，”这位发言人说。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
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