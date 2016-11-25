ECB官员称ECB政策将保持宽松 通胀离目标尚远

路透法兰克福11月25日 - 欧洲央行(ECB)管委史托纳拉斯周五在接受彭博电视采访时表示，ECB距离达到通胀目标仍很远，即使近期债券收益率和通胀率有所上升，但将继续保持宽松货币以政策。

“货币政策将继续宽松，直到通胀达到理想的水平，即2%或稍低于这一水平。距离这个水平还有很长一段距离，”史托纳拉斯说。史托纳拉斯也是希腊央行的总裁。

在被问及有关ECB放缓购债速度的问题时，他表示：“现在谈放缓还太早。”(完)