ECB官员称ECB政策将保持宽松 通胀离目标尚远

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福11月25日 - 欧洲央行(ECB)管委史托纳拉斯周五在接受彭博电视采访时表示，ECB距离达到通胀目标仍很远，即使近期债券收益率和通胀率有所上升，但将继续保持宽松货币以政策。
“货币政策将继续宽松，直到通胀达到理想的水平，即2%或稍低于这一水平。距离这个水平还有很长一段距离，”史托纳拉斯说。史托纳拉斯也是希腊央行的总裁。
在被问及有关ECB放缓购债速度的问题时，他表示：“现在谈放缓还太早。”(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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