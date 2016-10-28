ECB将继续提供政策刺激 直至通胀率向2%目标靠近--央行官员

路透伦敦10月28日 - 爱尔兰央行总裁暨欧洲央行(ECB)管理委员会委员连恩(Philip Lane)周五表示，ECB将继续向欧元区经济提供政策刺激，直到该地区通胀率向2%的目标水平回升。

“我们已经说过，12月将有更多数据和预测出炉...届时有了这些信息，将会与现在有了比较，我们将可以决定(下一步)，”连恩在路透的一次活动上表示。(完)