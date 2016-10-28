ECB将继续提供政策刺激 直至通胀率向2%目标靠近--央行官员

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦10月28日 - 爱尔兰央行总裁暨欧洲央行(ECB)管理委员会委员连恩(Philip Lane)周五表示，ECB将继续向欧元区经济提供政策刺激，直到该地区通胀率向2%的目标水平回升。
“我们已经说过，12月将有更多数据和预测出炉...届时有了这些信息，将会与现在有了比较，我们将可以决定(下一步)，”连恩在路透的一次活动上表示。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。