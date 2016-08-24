综述：欧元区8月企业活动稳步增长 但未来可能面临更大困难

2013年2月25日，德国沃尔夫斯堡，大众汽车生产线上的第七代高尔夫的车标配件。 REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo

路透伦敦8月23日 - 周二发布的调查显示，欧元区8月民间企业活动基本持稳，受助于法国企业活动意外强劲增长，但9月工厂活动可能面临更多困难，因新订单增长急挫。

英国6月底公投决定脱离欧盟令未来数月经济前景不明朗，但到目前为止，由此产生的经济影响似乎只局限在英国，还未波及到其主要贸易伙伴。

“欧元区8月综合采购经理人指数(PMI)小幅上涨，表明尽管没有受到英国脱欧的影响，但经济活动仍相当的迟缓，”Capital Economics的Stephen Brown称。

法国的民间领域没有受到邻国脱欧公投的影响，增速达到去年11月遭受恐袭以来的最快水平，因服务业的增长抵消了制造业的持续疲弱。

包括今年7月尼斯发生的最近一次恐袭在内的恐怖袭击事件，令法国的服务业遭受打击，特别是酒店和餐饮业，导致前往欧洲的旅行需求减弱。

世界旅游旅行理事会周一称，法国旅游业今年对该国国内生产总值(GDP)的贡献将增加1.1%，低于之前预估的增加2.9%。

但整体状况转好，缓解了对法国经济本季度将继续放缓的担忧。今年第二季法国经济增长意外停滞。

PMI数据显示，德国8月民间领域增长放缓，但整体上仍保持强劲，表明，继第二季增长超预期后，欧洲最大经济体夏季将继续扩张。

周二发布的官方数据显示，欧元区8月消费者信心指数再度大幅下跌，为6月23日英国退欧公投后信心受创的最新迹象。

欧盟执委会周二公布的数据显示，欧元区8月消费者信心指数初值下跌0.6点，至负8.5，7月数据确认为负7.9。

**面临压力**

Markit欧元区8月综合采购经理人指数(PMI)小升至七个月高点53.3，高于7月的53.2。路透调查预估为小跌至53.1。

Markit表示，PMI数据指向本季国内生产总值(GDP)成长0.3%，约为今年年初时的一半增速。这符合本月稍早路透调预测，显示欧元区经济前景稳定，但缺乏活力。

“潜在增长仍不振，欧洲央行年底前很可能进一步放宽货币政策，毕竟，我们预计年底前通胀也不会上升，”德国商业银行经济学家告诉客户称。

欧洲央行仍承受释出更多宽松措施的压力，因截至目前，欧洲央行在将通胀提高至接近2%的目标方面未取得进展。

当前的通胀年率仅为0.2%。

但经济学家对欧洲央行还剩下多少火药缺少信心。

其中的一个担心是，企业7月时甫小幅降价，但8月再度回到深度折扣。产出物价指数由49.8跌至49.5。

在企业大打折扣的帮助下，欧元区8月服务业PMI从52.9增长至53.1，预估为小跌至52.8。服务业在欧元区经济中占主导地位。制造业PMI跌至51.8，预估为与7月的52.0持平。

作为综合PMI组成部分的工厂产出指数从53.9小升至八个月高位的54.0。

但新订单增长为2015年初以来最慢，从52.2跌至51.5，表明制造业PMI可能在下个月下降。

服务行业企业对于未来一年并不乐观，企业预期指数从60.9跌至60.2，为2014年底以来最低水平。(完)