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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 07:52 BJT

欧元区经济：欧盟执委会主席巴罗索称，欧元区不会再次步入衰退

路透伦敦10月19日 - 即将卸任的欧盟(EU)执委会主席巴罗索周日表示，欧元区经济不会再次步入衰退。

欧元区第二季经济增长陷入停滞，区内最大的经济体德国经济数据较预期疲软，令人对欧元区的复苏前景感到担忧。

巴罗索对英国广播公司(BBC)电视台表示，“我认为不会重回衰退”，引用国际货币基金组织(IMF)和经济合作暨发展组织(OECD)的预估。

“当然，我们也不应自满，我们目前应该推动更严格的改革，使经济更具吸引力。”(完) (翻译 张荻；审校 张若琪)
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