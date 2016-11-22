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市场报道 | 2016年 11月 22日 星期二 23:15 BJT

欧元区数据：欧元区11月消费者信心指数初值升至负6.1，升幅超过预期

路透布鲁塞尔11月22日 - 欧盟执委会周二公布的数据显示，欧元区11月消费者信心指数初值升幅超过预期。

欧元区11月消费者信心指数初值从10月的负8.0升至负6.1，路透访查的分析师预估均值为负7.8。

欧盟整体消费者信心指数升0.7点，至负5.8。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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