《分析》德拉吉再三呼吁经济改革，但无人响应

撰稿 Paul Carrel；编译 王丽鑫/李春喜/许娜

路透法兰克福8月29日 - 两年前，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的话被欧元区各国政府首脑奉为圭臬，现在他却难以得到他们的赞同。“超级马里奥”的神力怎么了？

对于金融市场来说，德拉吉的话仍有影响。但这也有问题--他在2012年承诺“不计代价”挽救欧元安抚了投资者，令政府举债成本降至纪录低位附近。

不过欧元区成员国政府似乎忘了这个警告。

德拉吉发表了著名的“不计代价”讲话，并用“无限量”购买受困成员国公债的计划践行承诺。不过购债的前提是政府同意他提出的加强预算纪律的“财政协定”。

现在他试图说服各国政府同意采取统一行动进行经济改革，他认为这对于推动迟滞的欧元区经济恢复增长活力是有必要的。

“关键的欧盟凝聚力就取决于此，”德拉吉7月这样说，8月7日又重申一次。

不过他在说服各国接受这一观点时遇到了很大困难。

就像新郎会为婚礼节食一样，许多欧洲国家为了能进入欧元区也会努力表现一番，但加入之后就会放任自己。

得益于德拉吉购买公债的提议，欧洲国家的借款成本目前处于低位，但他们也没有了危机严峻时的压力来兑现德拉吉的要求。

德拉吉希望对“结构性改革进行统一管理”，或采取协调行动来改善经济，比如放开就业市场。

就算是在经济最好的时期，结构性改革也非常棘手。而目前以增进欧洲合作名义进行的改革则更加棘手；在今年5月的欧洲议会选举时，选民对欧洲融合的理念说“不”。

此外各方的既得利益也存在冲突。上周四法国新任经济部长与行业工会之间发生矛盾，因为他暗示允许企业不受法国每周35小时工作制的限制。

“所有这些结构性改革都牵涉到挑战和击败游说组织。他们规模不大，却很强大，他们很有影响力，”伦敦商学院经济学教授Richard Portes表示。

欧洲议会经济与货币事务委员会主席鲍尔斯表示，德拉吉推进政府间协作进行改革，并“学着共同管理”的要求太高也太急。作为该委员会主席，她曾与德拉吉共事直至7月。

“不过我认为他必须不断施压，这样才不会出现倒退，”她并称。

**调整策略**

欧元区危机表明，只有在面临欧元区解体风险时，各国政府才会认真对待预算收紧和改革问题。

德拉吉遇到的意大利总理伦齐(Matteo Renzi)是一位“急于促增长”，希望重新确定讨论焦点的年轻人。

意大利将在今年下半年担任欧盟轮值主席国，伦齐已带头号召把重点从撙节转向放松欧洲预算规定。

德拉吉为他提供了一些支持。在连续数月施压成员国改革无果后，德拉吉调整了策略；施压的对象主要是法国与意大利。

德拉吉8月22日在杰克森霍尔年会上称，如果财政政策能配合着欧洲央行的货币政策发挥更大作用，则“将给整体的政策立场带来帮助”，并称“相信有这种可能”。

经过对晦涩难懂的央行官员讲话的解读，就会发现此番言论表明，欧洲央行在降息至纪录低位、并向实体经济注入资金以支持复苏后，德拉吉现在还准备支持财政政策从撙节转向刺激。

财政刺激可能会提振经济成长，同时促进改革。

“如果经济增长，推出这些(结构性)改革、并让人们接受这些变化可能就容易得多，”Portes称。“目前这确实很难，每个人都在试图保护自己的特定利益。”

实际上，德拉吉几乎毫不掩饰地劝说德国等尚有余裕的国家采取更具扩张性的财政政策，这是包括欧洲央行刺激和结构性改革计划在内的三大政策计划中的一部分。

渣打银行欧洲研究主管Sarah Hewin表示，德拉吉处境困难，因为“加快改革进程的手段很少”。

**博弈的筹码**

不过，德拉吉的改革目前运气都不太好。

德国财长朔伊布勒坚称，德拉吉暗示财政政策在促进增长方面可发挥更大作用的讲话被“过度解读”。

在法国，总统奥朗德重组内阁，以推进改革方案，但却难以吸引他所属的社会党人士追随该方案。他还抱怨欧元强势，并敦促欧洲央行采取更多措施。

意大利方面，总理伦齐虽然给出了无数承诺而且出台了一些小举措，但迄今还没有推出具有突破性的改革。

不过德拉吉手里握有一张王牌：量化宽松(QE)，也就是印钞购买资产。

欧洲央行在准备其他刺激措施，但市场已经消化了这个因素。真正使市场和一些政府感到兴奋的是推出量化宽松的可能性，即便对该计划的价值尚存在争议。

在怀俄明州杰克森霍尔讲话时，德拉吉脱离讲稿指出，通胀预期“各个方面都大幅下滑”，这暗示他感到担心，并且可能采取行动。欧元区8月消费者物价调和指数(HICP)同比上升0.3%，远远低于欧洲央行接近2%的目标水平。

欧洲央行还没有准备好实施量化宽松，但法国和意大利改革出现重大进展的迹象可能为这一计划铺平道路。

“如果各国对改革拖拖拉拉，央行管理委员会内部对于推出量化宽松很难达成一致，”苏格兰皇家银行分析师Richard Barwell表示。

“随着债市对欧元区存续不再构成威胁，以及市场愈发认为欧洲央行将被迫推出量化宽松，德拉吉手里的好牌已经不多，政界人士可能愿意对他进行挑战。”(完)