《焦点》欧洲央行总裁和欧元集团主席称，必须加大力度推进经济改革

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
欧洲正在讨论如何利用欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)中的财政规定，及其存在的弹性空间来支持不均衡的经济复苏。
迪塞尔布洛姆指出，转移劳工承受的税务负担以刺激内需，是可选方案之一，并补充道许多欧洲国家存在增加公共投资的空间。
对于利用规定存在的弹性空间，他表示，“这并非搭便车”。
各国财长下周会议的争论焦点在于，如何利用现有财政规定，即欧盟稳定暨成长协定来起草有利于经济成长的2015年预算案。
与迪塞尔布洛姆一样，德拉吉也强调不应放松规定，各国政府只能利用法规存在的弹性空间。
“利用法规存在的弹性空间，可以解决重大结构性改革的预算成本问题，并支持相关需求，”德拉吉称。(完) (编译 王兴亚/郑茵/许娜；审校 张荻)
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路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。