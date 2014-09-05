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货币新闻 | 2014年 9月 5日 星期五 10:13 BJT

《焦点》欧洲央行总裁和欧元集团主席称，必须加大力度推进经济改革

欧洲正在讨论如何利用欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)中的财政规定，及其存在的弹性空间来支持不均衡的经济复苏。

迪塞尔布洛姆指出，转移劳工承受的税务负担以刺激内需，是可选方案之一，并补充道许多欧洲国家存在增加公共投资的空间。

对于利用规定存在的弹性空间，他表示，“这并非搭便车”。

各国财长下周会议的争论焦点在于，如何利用现有财政规定，即欧盟稳定暨成长协定来起草有利于经济成长的2015年预算案。

与迪塞尔布洛姆一样，德拉吉也强调不应放松规定，各国政府只能利用法规存在的弹性空间。

“利用法规存在的弹性空间，可以解决重大结构性改革的预算成本问题，并支持相关需求，”德拉吉称。(完) (编译 王兴亚/郑茵/许娜；审校 张荻)
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