《焦点》欧洲央行总裁和欧元集团主席称，必须加大力度推进经济改革

欧洲正在讨论如何利用欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)中的财政规定，及其存在的弹性空间来支持不均衡的经济复苏。

迪塞尔布洛姆指出，转移劳工承受的税务负担以刺激内需，是可选方案之一，并补充道许多欧洲国家存在增加公共投资的空间。

对于利用规定存在的弹性空间，他表示，“这并非搭便车”。

各国财长下周会议的争论焦点在于，如何利用现有财政规定，即欧盟稳定暨成长协定来起草有利于经济成长的2015年预算案。

与迪塞尔布洛姆一样，德拉吉也强调不应放松规定，各国政府只能利用法规存在的弹性空间。