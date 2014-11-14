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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 14:42 BJT

法国数据：第三季GDP较前季增长0.3%，略高于市场预估的0.2%

路透巴黎11月14日 - 法国国家统计局周五公布，法国经济第三季较前季增长0.3%，第二季下修为萎缩0.1%。

路透调查访问的25位分析师平均预测第三季增长0.2%。

NSEE公布法国GDP较前季变动数据如下(单位为百分比)：

2014第三季 2014第二季 2014第一季

GDP +0.3 -0.1 0.0

贡献度细节相关图表请点选

link.reuters.com/pyx28s

更多细节请参阅INSEE网站

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(完) (编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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