法国数据：第三季GDP较前季增长0.3%，略高于市场预估的0.2%

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透巴黎11月14日 - 法国国家统计局周五公布，法国经济第三季较前季增长0.3%，第二季下修为萎缩0.1%。
路透调查访问的25位分析师平均预测第三季增长0.2%。
NSEE公布法国GDP较前季变动数据如下(单位为百分比)：
2014第三季 2014第二季 2014第一季
GDP +0.3 -0.1 0.0
贡献度细节相关图表请点选
更多细节请参阅INSEE网站
(完) (编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。