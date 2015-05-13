法国经济：第一季料增长0.6%，创两年来最快增速--报载

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透巴黎5月12日 - 据法国回声报未注明消息来源的报导，欧元区第二大经济体--法国2015年第一季经济料增长0.6%，为两年来最快增速。
法国国家统计局将于周三0530GMT公布第一季国内生产总值(GDP)数据。目前无法立即联系到该部门置评。
路透调查访问的分析师预计，由于较低的油价和欧元汇率提振消费者支出及工业生产，法国第一季经济较上季增速料加快至0.4%。
若真如此，则将是2013年第二季增长0.7%以来的最快增速。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。