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市场报道 | 2015年 5月 13日 星期三 09:03 BJT

法国经济：第一季料增长0.6%，创两年来最快增速--报载

路透巴黎5月12日 - 据法国回声报未注明消息来源的报导，欧元区第二大经济体--法国2015年第一季经济料增长0.6%，为两年来最快增速。

法国国家统计局将于周三0530GMT公布第一季国内生产总值(GDP)数据。目前无法立即联系到该部门置评。

路透调查访问的分析师预计，由于较低的油价和欧元汇率提振消费者支出及工业生产，法国第一季经济较上季增速料加快至0.4%。

若真如此，则将是2013年第二季增长0.7%以来的最快增速。(完) (编译 许娜；审校　戴素萍)

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