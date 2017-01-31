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债券 | 2017年 1月 31日 星期二 23:33 BJT

法国数据：第四季经济增长率升至0.4%，符合预估

路透巴黎1月31日 - 法国国家统计局周二表示，法国2016年第四季经济较上季成长0.4%，快于前一季的0.2%增速，因消费者支出强劲增长和企业投资大幅反弹。

路透调查的分析师预计第四季经济增幅为0.4%。

但统计局称，经工作日修正后的2016年全年经济增长率为1.1%，不及2015年1.2%的增长率。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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