德国专家称欧元区各国应实施改革以维持央行推动的上升势头

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透柏林11月2日 - 多位德国经济专家周三表示，欧元区国家应落实结构性改革，以延续欧洲央行宽松政策所推动的经济上升势头，而央行宽松政策应予以收敛，因已对金融稳定构成威胁。
这个为德国政府经济政策提供咨询的专家小组亦指出，基于欧元区的经济复苏，欧洲央行的货币宽松力道已不再适当。
“因此，欧洲央行应放缓其债券购买，并提早结束，”专家在呈交德国总理默克尔的一份报告中称。
面对高失业率、低迷的经济增长以及通缩威胁，欧洲央行近年来提供了非常规的刺激，把利率调降为负值，购买欧元区公债，将资金挹注至银行系统，从而促使银行向实体经济领域放贷。
这个专家小组称，这些措施是推动欧元区经济好转的关键因素，但它们掩盖了欧元区的结构性问题，危及金融稳定。
“欧元区成员国如今应当借着经济好转的有利形势，进行结构性改革，”委员会主席Christoph M. Schmidt说。“就连德国政府也没有充分利用过去几年经济正增长，来进行以市场为导向的改革。”
他们表示，欧盟本该提高对银行的要求，把杠杆率提高至至少5%，并对系统重要性银行实施甚至更高的比率。
杠杆比率是资本对整体资产的广义指标，该指标旨在确保银行业者有足够的资本支持其业务。
德国评论家抨击欧洲央行货币政策导致银行业利润率下滑，德国最大银行业者德意志银行也无法置身事外，该行目前正陷于挣扎，稳定性惹人担忧。
欧洲央行总裁德拉吉对此已加以驳斥，称央行的低利率政策并不是造成德意志银行问题的原因。(完)
(编译 蔡美珍/侯雪苹/张明钧; 审校 刘秀红/蔡美珍/于春红)
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