欧洲经济：欧元区设法软化德国立场以刺激支出

据欧洲央行，欧元区投资自2008年以来减少约20%。

各国财长期望尽可能吸引到民间投资，并赞成欧元集团候任主席贾克提出的3,000亿欧元投资计划，但并没有其他的细节。

虽然急需应对失业率居高不下的情况，但相应的努力在审慎推进，因担心匆忙展开没有明确经济回报的项目。

项目名单以及融资办法将在12月公布，而上月米兰开会时则承诺将在本周的会议提出方案。

法国和意大利指望德国增加公共支出，因法意两国无力承担，欧盟执委会认为两国的债务和赤字过高。

在欧债危机过后，欧元区对成员国预算有了严格的规定，要求各国量力而行，且执委会有权否决预算。

但法国和意大利政府受到欧洲央行和国际货币基金组织的鼓舞，后二者希望各国政府稳健地动用公共资金，防止欧元区2008年后第三次陷入衰退。