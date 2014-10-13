欧洲经济：欧元区设法软化德国立场以刺激支出

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
据欧洲央行，欧元区投资自2008年以来减少约20%。
各国财长期望尽可能吸引到民间投资，并赞成欧元集团候任主席贾克提出的3,000亿欧元投资计划，但并没有其他的细节。
虽然急需应对失业率居高不下的情况，但相应的努力在审慎推进，因担心匆忙展开没有明确经济回报的项目。
项目名单以及融资办法将在12月公布，而上月米兰开会时则承诺将在本周的会议提出方案。
法国和意大利指望德国增加公共支出，因法意两国无力承担，欧盟执委会认为两国的债务和赤字过高。
在欧债危机过后，欧元区对成员国预算有了严格的规定，要求各国量力而行，且执委会有权否决预算。
但法国和意大利政府受到欧洲央行和国际货币基金组织的鼓舞，后二者希望各国政府稳健地动用公共资金，防止欧元区2008年后第三次陷入衰退。
在卢森堡会议后，欧元区峰会10月24日将在布鲁塞尔举行，届时有关增加支出问题的争论仍会继续。(完) (翻译 戴素萍/张荻； 审校 孙茉莉)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选