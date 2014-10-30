《综述》欧元区通胀数据低迷，但料不会迫使欧洲央行立即行动

新兴汇市：台币涨至两年半高点，印度卢比触及20个月高位
路透4月26日 - 多数新兴亚币周三走强，其中台币在持续外资流入的推动下，涨至两年半高点，印度卢比也在该国股市涨势的提振下攀升至20个月高位。
周四公布的德国通胀数据显示，10月通胀率放缓至0.7%，为5月以来最低。此外西班牙数据显示，经济增长放缓及消费者物价下滑，表明复苏可能失去动力。
欧元区10月通胀数据将于周五出炉，预计将显示通胀年率自前月的0.3%微升至0.4%。欧洲央行的中期通胀目标为略低于2%。
比利时周三公布数据称，该国第三季经济增长略微加快，此前则放缓至接近停滞。这是欧元区国家发布的首个硬数据，表明地区经济增长回暖顶多算是温和。
欧洲央行调查结果显示，企业第三季对欧元区银行业的贷款需求上升，第四季也料将进一步增加。这也将给欧洲央行决策者带来些许安慰。
与争论进一步举措相比，决策者更可能聚焦德拉吉通过扩大欧洲央行资产负债规模来支持经济的目标，即向金融系统提供刺激。
“我认为，他们将采取的措施规模会比已宣布的大一倍，以让市场相信他们准备、愿意且有能力大幅扩大资产负债规模，”Barwell称。(完) (编译 张荻/张涛/许娜；审校 孙茉莉/徐文焰)
路透4月26日 - 多数新兴亚币周三走强，其中台币在持续外资流入的推动下，涨至两年半高点，印度卢比也在该国股市涨势的提振下攀升至20个月高位。
* 日股日经指数上涨近1%，中国股市沪综指上涨0.38%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.55%，美国原油期货下滑0.06%，美国10年期公债收益率报2.3395%
* 外资涌入资金水位难降，央行接连出招试图舒缓 * 短钱难以去化，182天期国库券得标利率低于预期 * 发票量过少，短票成交利率趋跌 记者 董永年 路透台北4月26日 - 台湾银行间短率周三向区间低位靠拢。资金调度人士表示，外资持续涌入令货币市场资金水位不断升高，纵然央行宣布增发364天期存单也无法有效纾缓，此令中午标售的182天期国库券决标贴现率低于预期。 他们指出，本月票券商等拆入方的资金缺口小，再加上没有特殊紧缩因子，本就预估是相对宽松的月份；只是海外热钱持续汇入令银行资金满手，为让过剩的流动性有个去路，央行近期接连推出七天期定存单、增发364天期存单，但短期效果有限。 〞钱就是一直进来，但又放不出去。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则认为，外资还是一直汇入，市场又缺乏资金需求，短率缓步下跌的走势可能暂时不会改变。 一大型票券商交易员表示，今日是本周资金缺口最小的一天，在多钱的环境下，月底通常难以见到短率上扬机会，因为落点早已分散，缺口不会集中在特定时