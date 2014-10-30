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货币新闻 | 2014年 10月 31日 星期五 07:23 BJT

《综述》欧元区通胀数据低迷，但料不会迫使欧洲央行立即行动

周四公布的德国通胀数据显示，10月通胀率放缓至0.7%，为5月以来最低。此外西班牙数据显示，经济增长放缓及消费者物价下滑，表明复苏可能失去动力。

欧元区10月通胀数据将于周五出炉，预计将显示通胀年率自前月的0.3%微升至0.4%。欧洲央行的中期通胀目标为略低于2%。

比利时周三公布数据称，该国第三季经济增长略微加快，此前则放缓至接近停滞。这是欧元区国家发布的首个硬数据，表明地区经济增长回暖顶多算是温和。

欧洲央行调查结果显示，企业第三季对欧元区银行业的贷款需求上升，第四季也料将进一步增加。这也将给欧洲央行决策者带来些许安慰。

与争论进一步举措相比，决策者更可能聚焦德拉吉通过扩大欧洲央行资产负债规模来支持经济的目标，即向金融系统提供刺激。

“我认为，他们将采取的措施规模会比已宣布的大一倍，以让市场相信他们准备、愿意且有能力大幅扩大资产负债规模，”Barwell称。(完) (编译 张荻/张涛/许娜；审校 孙茉莉/徐文焰)
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