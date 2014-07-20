欧洲经济：IMF总裁拉加德称金融市场对欧洲“可能过于乐观”

路透巴黎7月18日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五警告称，金融市场对欧洲“可能过于乐观”，因高失业率和高负债或拖累投资并损及未来成长前景。

拉加德敦促欧洲央行继续保持宽松货币政策，直到民间需求完全复苏，她并呼吁欧盟国家扫清影响创造就业和生产率的结构性障碍。

IMF几天前警告称若出现更多冲击，欧元区经济恐将停止复苏。拉加德在巴黎的一次会议上再次强调了这一点，“好消息是欧洲经济正在从危机中复苏。信心在改善，金融市场变得乐观。可能是过于乐观。”

IMF敦促欧元区支撑经济需求、完成银行业改革和推进结构性改革。