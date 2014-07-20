欧洲经济：IMF总裁拉加德称金融市场对欧洲“可能过于乐观”

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透巴黎7月18日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五警告称，金融市场对欧洲“可能过于乐观”，因高失业率和高负债或拖累投资并损及未来成长前景。
拉加德敦促欧洲央行继续保持宽松货币政策，直到民间需求完全复苏，她并呼吁欧盟国家扫清影响创造就业和生产率的结构性障碍。
IMF几天前警告称若出现更多冲击，欧元区经济恐将停止复苏。拉加德在巴黎的一次会议上再次强调了这一点，“好消息是欧洲经济正在从危机中复苏。信心在改善，金融市场变得乐观。可能是过于乐观。”
IMF敦促欧元区支撑经济需求、完成银行业改革和推进结构性改革。
拉加德为周五准备的演讲稿中称，“存在恶性循环的风险：居高不下的失业率和债务/GDP比率将危及投资并拉低未来增长。”(完)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)