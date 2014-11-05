欧洲经济：增长预测下调，证明德国式谨慎做法无效--意大利官员

路透柏林11月4日 - 意大利一高级官员周二称，欧元区经济增长预测被下调，证明德国和即将卸任的欧盟执委会对于投资的“谨慎”做法失败，必须转而采用促进增长的政策。

“今天的经济预测是好消息，因为证明了这种做法是错误的，”意大利内阁负责欧洲事务的副国务秘书Sandro Gozi称。

“由于这种做法不仅对我国来讲，而且对整个欧元区而言也是不正确的，所以我们希望布鲁塞尔提高效力，政策更适合欧元区实际经济状况，”Gozi对记者称。

Gozi称，他赞同即将离任的欧盟执委会经济事务执委卡泰宁的观点，认为德国应当增加投资。他计划在周二稍晚与德国官员交谈时，重申他的观点。