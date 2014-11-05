欧洲经济：增长预测下调，证明德国式谨慎做法无效--意大利官员

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透柏林11月4日 - 意大利一高级官员周二称，欧元区经济增长预测被下调，证明德国和即将卸任的欧盟执委会对于投资的“谨慎”做法失败，必须转而采用促进增长的政策。
“今天的经济预测是好消息，因为证明了这种做法是错误的，”意大利内阁负责欧洲事务的副国务秘书Sandro Gozi称。
“由于这种做法不仅对我国来讲，而且对整个欧元区而言也是不正确的，所以我们希望布鲁塞尔提高效力，政策更适合欧元区实际经济状况，”Gozi对记者称。
Gozi称，他赞同即将离任的欧盟执委会经济事务执委卡泰宁的观点，认为德国应当增加投资。他计划在周二稍晚与德国官员交谈时，重申他的观点。
提高内需和投资“几乎是共识”，只有即将卸任的欧盟执委会不这么看，采取“过于谨慎”的做法，“德国政府也过于谨慎，”他称。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。