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货币新闻 | 2015年 4月 29日 星期三 16:19 BJT

欧元区数据：3月对家庭和企业贷款增长，为三年来首次

路透法兰克福4月29日 - 欧洲央行周三公布的数据显示，欧元区3月对家庭和企业的贷款温和增长，前三年为连续下降。

央行数据显示，3月对民间部门的贷款较上年同比增长0.1%，2月为下降0.1%。路透调查预估该项指标为持平。上次出现增长还是在2012年3月。

欧元区经济一直受贷款低迷的困扰，尽管形势已经在好转，包括欧洲央行总裁德拉吉在内的决策者都认为，欧元区已经度过难关。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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