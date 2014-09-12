《焦点》欧元区7月产出升幅高于预期，德国表现亮眼

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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欧元区第二大经济体法国的7月工业生产升幅从6月的1.3%降至0.2%。
分析师称，意大利的数据令人担忧，因其显示该国第三季仍可能陷于衰退。
“这令人失望，从8月信心指标判断，第三季工业生产很可能下滑，意味着国内生产总值(GDP)可能再次萎缩，”瑞穗的首席欧洲经济分析师Riccardo Barbieri表示。
意大利和法国都在勉力修复公共财政。法国周三表示，将不会遵守明年将预算赤字与GDP之比降至欧盟上限3%下方的承诺。
欧盟统计局还公布，欧元区第二季就业人口较前季增加0.2%，较上年同期增加0.4%。 (完)
(编译/审校 张明钧/朱晓军/杜明霞/艾茂林)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)