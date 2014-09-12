《焦点》欧元区7月产出升幅高于预期，德国表现亮眼

欧元区第二大经济体法国的7月工业生产升幅从6月的1.3%降至0.2%。

分析师称，意大利的数据令人担忧，因其显示该国第三季仍可能陷于衰退。

“这令人失望，从8月信心指标判断，第三季工业生产很可能下滑，意味着国内生产总值(GDP)可能再次萎缩，”瑞穗的首席欧洲经济分析师Riccardo Barbieri表示。

意大利和法国都在勉力修复公共财政。法国周三表示，将不会遵守明年将预算赤字与GDP之比降至欧盟上限3%下方的承诺。

欧盟统计局还公布，欧元区第二季就业人口较前季增加0.2%，较上年同期增加0.4%。 (完)